Sfogo Allegri, Capuano: “Intervenga Procura Figc! Accuse gravissime…”

Dopo il 3-3 tra Napoli e Roma, fanno discutere le parole attribuite ad Allegri nel post partita. Giovanni Capuano invoca l’intervento della Procura Figc

Le polemiche dopo Napoli-Roma non si fermano al campo. A far discutere sono le parole che Massimiliano Allegri avrebbe pronunciato a microfoni spenti al termine del 3-3 del Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico, espulso nel finale della gara, si sarebbe lasciato andare a uno sfogo dopo le interviste a DAZN e prima della conferenza stampa, con un tono di voce udibile anche da alcuni presenti in sala stampa: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L’ho pagata con il Milan”. Dichiarazioni che hanno alimentato il dibattito sul post partita e sulle allusioni contenute nelle frasi attribuite all’allenatore azzurro.

Capuano chiede l’intervento della Procura Figc: “Il sottinteso è gravissimo”

Sulla vicenda è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24, che attraverso i propri canali social ha criticato le parole attribuite ad Allegri, chiedendo un intervento della giustizia sportiva: “La Roma fa benissimo a sentirsi offesa dalle parole di Allegri, inopportune e nemmeno ancorate alla realtà di cosa è accaduto. Che la Procura Figc intervenga è il minimo, anche perché il sottinteso dell’accusa è gravissimo. Lo farà? Spesso si è astenuta quando dirigenti o tesserati hanno sparso veleno sulle conquiste altrui. Se vi viene meno la memoria, basta che fate una ricerca…”.