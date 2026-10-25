Sfogo Allegri, Capuano: “Intervenga Procura Figc! Accuse gravissime…”
Le polemiche dopo Napoli-Roma non si fermano al campo. A far discutere sono le parole che Massimiliano Allegri avrebbe pronunciato a microfoni spenti al termine del 3-3 del Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico, espulso nel finale della gara, si sarebbe lasciato andare a uno sfogo dopo le interviste a DAZN e prima della conferenza stampa, con un tono di voce udibile anche da alcuni presenti in sala stampa: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L’ho pagata con il Milan”. Dichiarazioni che hanno alimentato il dibattito sul post partita e sulle allusioni contenute nelle frasi attribuite all’allenatore azzurro.
Capuano chiede l’intervento della Procura Figc: “Il sottinteso è gravissimo”
Sulla vicenda è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24, che attraverso i propri canali social ha criticato le parole attribuite ad Allegri, chiedendo un intervento della giustizia sportiva: “La Roma fa benissimo a sentirsi offesa dalle parole di Allegri, inopportune e nemmeno ancorate alla realtà di cosa è accaduto. Che la Procura Figc intervenga è il minimo, anche perché il sottinteso dell’accusa è gravissimo. Lo farà? Spesso si è astenuta quando dirigenti o tesserati hanno sparso veleno sulle conquiste altrui. Se vi viene meno la memoria, basta che fate una ricerca…”.
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