Sosa avvisa i tifosi: “Allegri antico e scaduto, ma a Napoli ha tanti giornalisti amici…”

Roberto “El Pampa” Sosa critica il gioco del Napoli dopo la sconfitta contro il Venezia e lancia una stoccata ai giornalisti vicini all’allenatore.

Roberto “El Pampa” Sosa boccia il Napoli di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro il Venezia e non risparmia critiche all’allenatore azzurro. Intervenuto sui canali social del Processo di Biscardi, l’ex attaccante ha contestato soprattutto la mancanza di un’identità di gioco della squadra, incapace, a suo giudizio, di proporre soluzioni efficaci in campo: “Il Napoli cade a Venezia contro una squadra che fino a ieri aveva fatto zero punti. Nel calcio si può giocare bene, male, puoi fare o non fare la partita, pressare, ripartire o aspettare. Il problema è che in questo momento il Napoli di Allegri non propone nulla o non cerca di fare nulla di quello che vi ho appena detto. Calcio antico ma anche scaduto”.

Sosa contro Allegri: “A Napoli ha tanti giornalisti amici”

Nel suo intervento, Sosa ha criticato anche le giustificazioni fornite dall’allenatore in conferenza stampa, lanciando una frecciata ad alcuni giornalisti che, secondo l’ex azzurro, sarebbero troppo vicini al potere: “Pieno di scuse, come succede spesso in sala stampa, ma lì Max Allegri trova pane per i suoi denti. È strapieno a Napoli di giornalisti amici del potere”. Infine, l’ex attaccante ha rivolto una domanda direttamente ai tifosi, chiamati a interrogarsi sulle prospettive della squadra alla luce delle prestazioni offerte finora: “Ma la domanda che faccio soprattutto ai tifosi, considerando le prestazioni del Napoli di Allegri finora, che futuro ha questa squadra secondo voi?”.