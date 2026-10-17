Zazzaroni: “Spero sia tutta colpa di Allegri! Perché Conte è andato via lasciando 10mln?”

Ivan Zazzaroni critica il Napoli dopo Venezia e Villarreal, mette in discussione Allegri e torna sull'addio di Antonio Conte.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha commentato duramente il momento del Napoli dopo la sconfitta contro il Venezia, arrivata dopo il ko in Champions League con il Villarreal. Il giornalista ha espresso forti perplessità sul rendimento di diversi calciatori azzurri, augurandosi provocatoriamente che le responsabilità della crisi siano esclusivamente dell'allenatore Massimiliano Allegri.

Zazzaroni sul Napoli: “Se Lucca, Giovane e Gilmour sono questi...”. Poi il riferimento all'addio di Conte

Nel suo intervento, Zazzaroni ha chiamato in causa sia le prestazioni di Lucca, Giovane e Gilmour sia la condizione atletica di alcuni elementi importanti della rosa, tra cui Politano, Spinazzola, De Bruyne e Hojlund. Il direttore ha poi collegato le difficoltà attuali alla scelta di Antonio Conte di lasciare il Napoli, sollevando un interrogativo sulle motivazioni del suo addio. Queste le sue parole integrali: “Per il bene che voglio al Napoli spero sinceramente che sia tutta colpa di Max perché se Lucca, Giovane e Gilmour sono questi e se il potenziale atletico di Politano, Spinazzola, De Bruyne e Hojlund è quello di Venezia e col Villarreal ho finalmente trovato la risposta (amarissima) a una domanda che mi pongo da mesi, questa: perché Conte ha preferito andarsene lasciando per strada 10 milioni?”.