Allegri a Dazn: "Due punti buttati, sono arrabbiato! Espulsione? Appena mi muovo..."

L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Roma terminato 3-3 e valido per l’8^ giornata di Serie A.

Un commento sull'espulsione? "Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Non avevo fatto assolutamente niente: dispiace, ma la prossima volta starò in panchina. Tutte le volte che mi muovo, vengo buttato fuori. Vedo altri che entrano in campo e ribaltano. Ringrazio Saccani e per il resto solo complimenti ai ragazzi".

C'è stato un po' di calo fisico? "Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una Roma forte. Sul terzo gol non potevamo fare di più, ma giocando con questo spirito risaliremo la classifica".

Un commento sui numeri difensivi? "Ho cambiato modo di giocare, ora voglio giocare tutti all'attacco".

De Bruyne regista può essere la scelta che fa sterzare la stagione? "Non potrà giocare sempre, abbiamo Gilmour e Lobotka e lo spirito deve essere questo. Sono molto arrabbiato per non aver vinto la partita".

In che maniere potete aiutare Hojlund a sbloccarsi? "Ha avuto tre situazioni favorevoli e ha lavorato molto bene per la squadra. Deve stare sereno".

Le condizioni di Badiashile? "Ha avuto un infortunio e lo valuteremo nelle prossime 48 ore".

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? "Stasera non sono nelle condizioni lucide per la prima volta dopo 25 anni per commentare la partita".