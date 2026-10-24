Allegri a Dazn: “KDB va lasciato libero di giocare. Anguissa deve dare equilibrio, McT è più offensivo”

Allegri presenta Napoli-Roma: il ruolo di De Bruyne, l'equilibrio di Anguissa e la necessità di ripartire.

Nel prepartita di Napoli-Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulle scelte a centrocampo, sui compiti di De Bruyne e sull'importanza di ritrovare la vittoria dopo l'ultima sconfitta.

I compiti di De Bruyne in mezzo al campo?

“Ne ho messi tre a metà campo, vanno lasciati liberi di giocare”.

Serve più cattiveria individuale nei duelli?

“Sono dettagli che fanno la differenza, se non sei cattivo dopo gli avversari hanno più facilità. Anche col Bodo davamo la sensazione di poter prendere gol con troppa facilità”.

Come ha convinto De Bruyne?

“Non c'era bisogno, l'ho messo in quella posizione e poi lui è bravo a muoversi. Anguissa deve dare equilibrio e McTominay è più offensivo”.

Risultato imprescindibile?

“Veniamo da una sconfitta che ha interrotto una serie di 3 risultati utili, dobbiamo riprendere il cammino contro una squadra forte. Partita bella e che non finirà mai”.