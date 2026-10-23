Formazione Napoli, non solo Badiashile: Allegri pensa a tre novità
Allegri pensa a tre cambi di formazione per Napoli-Roma. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico sta valutando di schierare Badiashile, Olivera e Lobotka, tre giocatori che potrebbero tornare titolari dopo il 4-3 al Bodo/Glimt. Un turnover ragionato, pensato per dare freschezza alla squadra e mantenere equilibrio in una settimana dal calendario fittissimo, con cinque partite in quindici giorni e un’infermeria ancora affollata. Il big match del Maradona, in programma sabato alle 18, richiede soluzioni solide contro una Roma in emergenza.
Difesa, fascia e regia: le tre novità
Badiashile scalpita per un posto nella retroguardia dopo tre prestazioni convincenti, e potrebbe prendere il posto di Rrahmani, reduce da due gare sotto tono, anche in una difesa a quattro. Sulla fascia sinistra Olivera, ormai a pieno regime, è pronto a rilevare Spinazzola. Il cambio più atteso, però, riguarda il centrocampo: Lobotka dovrebbe riprendere il comando della regia, dopo la serata in cui De Bruyne ha giocato da play con grande qualità. Il quadro definitivo arriverà solo dopo la rifinitura, ma la direzione indicata è quella di un Napoli rinnovato in alcuni uomini chiave, nella speranza di dare continuità al successo europeo.
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