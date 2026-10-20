Cena di confronto tra ADL e Allegri: presente anche Manna

Un confronto che arriva in un momento particolarmente complicato per il Napoli e per il rapporto tra il presidente e l'allenatore

Un incontro a tavola prima di una sfida delicatissima. Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, alla vigilia della gara di Champions League contro il Bodo/Glimt, in programma questa sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona, si è tenuta una cena tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri. Un confronto che arriva in un momento particolarmente complicato per il Napoli e per il rapporto tra il presidente e l'allenatore. All'incontro ha preso parte anche il direttore sportivo Giovanni Manna, completando così un vero e proprio vertice societario alla vigilia dell'impegno europeo.

Napoli, cena tra De Laurentiis, Allegri e Manna prima del Bodo/Glimt

Secondo quanto riferisce Repubblica, resta da capire se la cena possa rappresentare un momento di chiarimento e rilancio oppure un ulteriore passaggio di un rapporto che sta attraversando una fase estremamente delicata.