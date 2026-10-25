Centro sportivo Napoli a Qualiano: a inizio settimana il preliminare con i proprietari dei terreni

Il patron De Laurentiis si prepara all’annuncio: la Casa del Napoli sta per prendere il via, con gli ultimi dettagli burocratici e finanziari da limare.

Nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano: ci siamo. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il patron Aurelio De Laurentiis si prepara a un annuncio, perché a inizio settimana dovrebbe essere pronto il preliminare con le società proprietarie dei terreni di Qualiano. Il quotidiano scrive dunque che il centro sportivo, la Casa del Napoli, sta per prendere il via.

Qualiano, accordo vicinissimo: “settimana decisiva” per la fumata bianca e il closing

Nelle ultime ore legali e consulenti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli burocratici, contrattuali e finanziari dell’operazione, e la prossima settimana sarà quella chiave per la fumata bianca e il closing definitivo dell’accordo. Il progetto prevede dieci campi da calcio, un piccolo stadio da 2.000 posti per la Youth League, parcheggi e un laghetto per un vezzo del presidente, su 18 ettari di terreno.

Qualiano, il nodo ipoteca e la ZES: Napoli pronto a investire milioni, lavori entro la primavera

Il Napoli dovrà spendere qualche milione di euro tra acquisto dei terreni e oneri di urbanizzazione, e poi circa 40 milioni per il centro sportivo, avendo la certezza di un acquisto “a prova di bomba”. L’unico ostacolo, tecnico-giuridico, riguarda una particella soggetta a un’antica ipoteca: se non si riuscisse a rimuoverla, il club potrebbe trovare una nuova particella in sostituzione oppure la trattativa potrebbe saltare, ma Aurelio De Laurentiis, secondo Chiariello, vuole andare avanti e attendere che i tecnici risolvano il problema. L’acquisto è inoltre subordinato all’approvazione della ZES della variazione di destinazione d’uso in edilizia sportiva. Il Comune di Qualiano è disponibile ad ampliare e mettere in sicurezza la strada d’accesso, e l’idea del presidente è di avviare i lavori con l’anno nuovo, comunque entro la primavera.