Nuovo centro sportivo a Qualiano: trattativa ai dettagli, superati gli ultimi ostacoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 07:45 In primo piano di Arturo Minervini @ArturoMinervini vedi letture Fonti preferite di

Sarebbero stati superati anche gli ostacoli burocratici e catastali che avevano rallentato l'operazione