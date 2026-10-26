Nuovo centro sportivo a Qualiano: trattativa ai dettagli, superati gli ultimi ostacoli
Il Napoli è sempre più vicino alla realizzazione del suo nuovo centro sportivo a Qualiano. Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, la società azzurra sarebbe ormai a un passo dalla conclusione della complessa trattativa per l'acquisizione dell'ampia area destinata a ospitare la futura cittadella sportiva del club.
Un investimento strategico per il futuro del Napoli, che rappresenterebbe un passaggio fondamentale nel percorso di patrimonializzazione della società.
Centro sportivo Napoli a Qualiano, accordo vicino alla chiusura
Secondo quanto riportato dal quotidiano, negli ultimi sette giorni i legali e i consulenti tecnici delle parti coinvolte hanno lavorato intensamente per definire gli ultimi aspetti di una negoziazione particolarmente articolata. Sarebbero stati superati anche gli ostacoli burocratici e catastali che avevano rallentato l'operazione, consentendo alla trattativa di entrare nella fase conclusiva.
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