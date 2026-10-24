Formazione Napoli, Allegri prepara tre novità. Ma c'è un'esclusione eccellente

Massimiliano Allegri è pronto a confermare contro la Roma il 4-3-3 utilizzato nella vittoria di Champions League contro il Bodø/Glimt. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, saranno tre le novità di formazione rispetto alla gara europea. La prima riguarda la porta, dove Milinkovic-Savic dovrebbe prendere il posto di Meret. Cambia anche la difesa: Di Lorenzo agirà a destra, Olivera a sinistra, mentre al centro la coppia sarà composta da Rafa Marin e Badiashile. Quest'ultimo sostituirà Rrahmani, alle prese con uno stato febbrile.

De Bruyne confermato play: Anguissa e McTominay ai suoi lati

Nessun cambiamento, invece, a centrocampo. Allegri è intenzionato a dare ancora fiducia a De Bruyne nel ruolo di regista, con McTominay e Anguissa ai suoi lati. Per il camerunense sarà la seconda partita consecutiva dopo il rientro dall'infortunio. Confermato in blocco anche il tridente offensivo composto da Politano, Hojlund e Lang. Per De Bruyne sarà un test particolarmente significativo nella nuova posizione, questa volta contro una Roma che fa della pressione e delle marcature uomo contro uomo due delle principali caratteristiche del proprio gioco.