Gasperini sorprende il Napoli? La Roma può cambiare modulo e non solo: i dettagli

Ultimi dubbi di formazione per Napoli-Roma: Allegri valuta Lobotka al posto di Anguissa e Lang resta favorito su Giovane. Due ballottaggi anche per Gasp.

Due ballottaggi per parte a poche ore da Napoli-Roma. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Badiashile al posto dell'influenzato Rrahmani, mentre tra i pali tornerà Milinkovic-Savic. Olivera è atteso sulla corsia sinistra. Il principale dubbio riguarda però il centrocampo: Lobotka dovrebbe spuntarla su Anguissa, reduce dai sessanta minuti disputati contro il Bodø/Glimt. Lo slovacco giocherebbe quindi insieme a McTominay e De Bruyne, con il belga confermato. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Lang e Giovane, con l'olandese nettamente favorito per completare il tridente con Politano e Hojlund.

Roma, Cristante favorito su Mora: Gasperini può cambiare modulo

Anche Gian Piero Gasperini deve sciogliere due dubbi. Sulla fascia è aperto il confronto tra Molina e Lulli, con quest'ultimo al momento favorito. L'altra scelta riguarda invece Cristante e Mora: il centrocampista italiano sarebbe in pole e, in caso di titolarità, potrebbe avanzare sulla trequarti. Questa soluzione permetterebbe a De Roon di partire dal primo minuto in mezzo al campo. Gasperini potrebbe così modificare l'assetto della Roma, passando dal consueto 3-4-2-1 a un 3-4-1-2 per la sfida del Maradona.