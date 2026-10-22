Giovane: "Il primo gol col Napoli arriverà presto! Allegri? Devo ascoltarlo. Su Roma, ruolo e obiettivi..."

Giovane si racconta: dalla Champions alla Roma, passando per Allegri, il primo gol in azzurro, il ruolo preferito e la vita privata.

Giovane, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il brasiliano ha raccontato le emozioni dell'esordio in Champions League, il rapporto con Massimiliano Allegri e le difficoltà incontrate nel calcio italiano, soffermandosi anche sulla concorrenza in attacco e sulla prossima sfida contro la Roma.

Giovane: "La Roma è fortissima, ma vogliamo vincere"

Quanto è stata importante la vittoria contro il Bodo/Glimt? "Questa ultima partita con la vittoria ci ha aiutato a prendere più fiducia. Siamo felici per quella partita di martedì, ma è già finita. Ora siamo con la testa a sabato, perché è una partita importantissima per noi".

Che emozione è stata esordire in Champions League al Maradona? "Per me è stato un sogno. Quando ero bambino ho visto tantissimi calciatori giocare in Champions League: Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e anche Ronaldo il Fenomeno. Sono molto, molto felice".

Contro il Bodo hai partecipato all'azione del quarto gol. Quanto aspetti la prima rete con il Napoli? "Per me quello che importa è uscire con i tre punti e aiutare la squadra. Ovviamente voglio segnare e fare assist, ma è stato bellissimo uscire con una vittoria incredibile contro una squadra che ha già dimostrato di avere qualità tecnica. Penso che tra poco debba arrivare il mio primo gol con la maglia del Napoli".

Che rapporto hai con Massimiliano Allegri? "Il mister parla con tutti. Ovviamente, essendo giovane, devo ascoltarlo di più perché ha una grande esperienza. Con lui mi trovo bene: vuole aiutare noi calciatori e anche noi come persone. Questo è importantissimo".

Come vivi la concorrenza nel reparto offensivo? "Prima di venire in Italia sapevo che avrei trovato tantissimi calciatori forti. Per me non è un problema, ma una cosa positiva, perché mi aiuta e mi dà la voglia di migliorare, di aiutare i compagni e di aiutare anche me stesso".

Qual è stata la principale difficoltà incontrata arrivando nel calcio italiano? "La difficoltà che ho trovato è stata il ritmo, l'intensità. In Brasile è diverso. Anche lì c'è intensità, ma è un altro tipo di calcio. È soprattutto questo aspetto, insieme alla componente fisica, che ho dovuto affrontare".

Qual è il tuo ruolo preferito? "Mi piace giocare a destra, però per me quello che importa è giocare. Se il mister vuole che giochi a sinistra o come seconda punta, gioco. Voglio aiutare i miei compagni".

Che partita ti aspetti contro la Roma? "La Roma è una squadra fortissima, con grande qualità tecnica. Però anche noi siamo una squadra forte e speriamo di fare una buona partita, una bella prestazione per noi e per i nostri tifosi. Ovviamente vogliamo vincere".

Quanto può incidere la vittoria di martedì sulla fiducia del gruppo? "Nel calcio c'è anche un po' di fortuna. Quando i risultati non arrivano, ti chiedi perché la palla non entra in porta o perché hai sbagliato un controllo. È normale, il calcio è così. Dopo martedì può cambiare tutto: possiamo vincere sabato e questo può cambiare tutto. Sappiamo di giocare in una squadra forte e di avere qualità tecnica".

Cosa fai nel tempo libero? "Faccio sempre videochiamate con lei e con i miei amici. Mi piace tantissimo giocare alla PlayStation e, ogni tanto, uscire per prendere un cappuccino vicino a casa. Non sono un ragazzo che esce tanto, preferisco stare a casa tranquillo".

Quali sono i tuoi obiettivi con il Napoli? "Voglio segnare, fare assist e aiutare i miei compagni. So che c'è tempo per tutto e sono tranquillo: presto arriverà il mio primo gol con questa maglia".

Un messaggio finale ai tifosi? "Forza Napoli sempre".