Infortunio Badiashile, ancora il solito muscolo: le prime sensazioni non sono positive

Il difensore francese diventa il dodicesimo azzurro fermato in stagione: costretto al cambio in apertura di ripresa in Napoli-Roma.

Un altro stop in casa azzurra: Benoit Badiashile diventa il dodicesimo calciatore del Napoli infortunato in questa stagione. Il francese è stato costretto al cambio in apertura di ripresa in Napoli-Roma, con l’ingresso di Beukema al suo posto, aprendo la porta anche alle difficoltà difensive della squadra di Allegri. La coppia Rafa Marin-Badiashile stava infatti gestendo al meglio le sortite offensive della Roma di Gasperini.

Badiashile, “lo stesso muscolo, la stessa gamba”: Il Mattino ricorda i sette precedenti tra Monaco e Chelsea

Badiashile non aveva giocato contro il Bodo/Glimt in settimana per evitare affaticamenti, ma “ci è ricascato” e si è infortunato in Napoli-Roma. Secondo Il Mattino, si tratta dello stesso muscolo e della stessa gamba che negli ultimi anni lo hanno fermato in ben sette occasioni con le maglie di Monaco e Chelsea, lo stesso bollettino che un anno fa lo ha tenuto praticamente sempre fuori dai convocati a Londra. Il giocatore lo ha capito subito, toccandosi il volto mentre lasciava il campo con l’aiuto dei sanitari. Le prime sensazioni non sono positive, come hanno lasciato intendere anche i volti dello staff medico e quello di Allegri nel rispondere alle domande: oggi i primi accertamenti, ma serviranno almeno 48 ore per una valutazione più larga, quindi la diagnosi definitiva è attesa domani.

Badiashile, tempi di recupero: tornerà dopo la sosta, salterà Monza, Porto, Juventus e Lazio

Una fiammella di speranza c’è, ma i precedenti non fanno ben sperare: con ogni probabilità Badiashile si rivedrà dopo la sosta, rinunciando al trittico di trasferte Monza-Juventus-Porto e saltando anche la sfida casalinga contro la Lazio a novembre. Resta l’amaro in bocca per il risultato perso e per l’ennesimo calciatore consegnato all’infermeria: in vista di Monza, il recupero di Rrahmani, attualmente febbricitante, diventa necessario.