Napoli-Roma 3-3, le pagelle: McTominay immenso, Rafa Marin galattico. Male Beukema

Napoli-Roma 3-3, le pagelle della gara del Maradona.

Meret 6.5 - Attentissimo sullo 0-0 quando c'è da ipnotizzare il destro di Malen. Incolpevole sui 3 gol dei giallorossi.

Di Lorenzo 6.5 - Una spina nel fianco quando duetta con Politano, i suoi cross sono leggermente imperfetti ma riesce sempre ad essere pericoloso. Attento in difesa. Dal 79' Spinazzola s.v

Badiashile 6.5 - Concentrato tutta la gara e si prende anche la licenza di impostare con il suo educato sinistro. Fermato da un problema muscolare ad inizio ripresa. Dal 51' Beukema 4,5 - Esita in occasione del gol di Soulè, non esce a coprire dopo l'uno due con Malen. Si lascia cadere dopo un contatto leggero con Balerdi che poi segna la rete del pari.

Rafa Marin 6.5 - Rischia tantissimo ad inizio gara con un intervento rischiosissimo ma sale in cattedra con la miglior prestazione da quando è a Napoli. Annienta nel duello Malen e lo fa con un ammonizione pendente sul capo.

Olivera 5 - Sicuramente quello meno in luce nella grande prestazione del Napoli, dal suo lato arrivano tanti pericoli e sul finale del primo tempo si divora un facile tap-in cucinato da Højlund.

McTominay 8 - È tornato ufficialmente McFratm anche in Serie A, pronto a sfruttare tutte le imprecisioni della Roma, sente odore di gol ad inizio ripresa e non sbaglia. Si carica la squadra sulle spalle e con un colpo da biliardo batte Gollini nuovamente.

De Bruyne 7 - Un metronomo, non gioca con i piedi ma con un compasso. Da play è anche più vicino alla difesa e sono fondamentali quattro chiusure nel primo tempo. Dal 79' Lobotka s.v

Anguissa 7 - Preciso e attento in entrambi i tempi, la sua rovesciata apre le marcature e contribuisce a diversi break in contropiede.

Politano 6 - Assist con il contagiri per il raddoppio di McTominay ma pochi minuti dopo si divora clamorosamente il 3-0 dopo l'indecisione di Wesley. Crolla fisicamente dopo un'ora di gioco. Dal 66' Giovane 5.5 - Entra indeciso in campo con due tre giocate compassate e confuse.

Højlund 6 - Sgasa e dribbla più volte con la sua imprevedibile velocità, crea un cioccolatino solo da scartare per Olivera con una progressione spaventosa.

Lang 5 - Inconclude sia in fase offensiva che difensiva, non è mai veramente pericoloso anzi spesso prevedibile. Dal 79' Vergara s.v