Malen, il Napoli ci aveva pensato sul serio: perché è andato alla Roma
Donyell Malen sfida il Napoli. L’attaccante olandese, che sabato sarà regolarmente a disposizione della Roma dopo la squalifica scontata contro il Genoa, torna a incrociare gli azzurri in un big match molto atteso. Per il club di De Laurentiis, però, il suo nome non è nuovo: a gennaio il Napoli aveva pensato a lui come possibile rinforzo offensivo, prima di cambiare strada.
Il Napoli ci aveva pensato, ma senza margine economico
L’idea è stata abbandonata perché il club non aveva troppo margine economico per chiudere l’affare, e la dirigenza ha fatto altre scelte. Poi Malen è andato alla Roma, dove è diventato un riferimento per Gasperini, anche se nei giorni scorsi è stato protagonista in negativo dell’espulsione rimediata a Como, per il brutto fallo su Kaiki. Sabato il Maradona ritroverà così un attaccante che avrebbe potuto vestire la maglia azzurra, in una sfida in cui i giallorossi arrivano in emergenza, tra le assenze di Dybala e Koné, e in cui Allegri dovrà prestare la massima attenzione al reparto difensivo.
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