Napoli sulla rivelazione della Serie A: interesse concreto per Varela del Monza

Calciomercato Napoli, Varela del Monza nel mirino: interesse anche di Arsenal e Benfica, blitz a gennaio complesso ma possibile

Il Napoli guarda con attenzione a Varela. La Gazzetta dello Sport conferma l’interessamento degli azzurri per l’attaccante del Monza, finito nel mirino di tutte le big di Serie A, con il club di De Laurentiis in prima fila: avrebbe già manifestato il proprio interesse. L’appeal del giocatore va però oltre i confini italiani, perché in Premier League anche l’Arsenal gli ha messo gli occhi addosso, mentre il Benfica, sua ex casa madre, vorrebbe riprenderselo. Un corteggiamento europeo che testimonia la crescita del centravanti e che complica il lavoro della dirigenza partenopea.

Il vice Højlund e l’ipotesi blitz a gennaio

Il Napoli ha cercato per tutta l’estate un vice Højlund, ripiegando poi sul ritorno di Lorenzo Lucca dopo la breve parentesi al Nottingham Forest. Una soluzione che non ha convinto del tutto e che potrebbe spingere il club a tornare sul mercato già a gennaio, anche alla luce dei recenti infortuni di Neres e Alisson Santos, che hanno ridotto le opzioni offensive. L’operazione, però, resta complessa ma non impossibile: il Monza difficilmente si libererà del giocatore, fondamentale per centrare la salvezza, e il suo prezzo potrebbe solo salire. Un blitz invernale è dunque tutt’altro che semplice, ma gli azzurri sembrano pronti a provarci, nella speranza di assicurarsi un attaccante di prospettiva a condizioni sostenibili.