Napoli-Rizzetta, il legale della trattativa: “Offerta da 2,2mld! Vi dico perché è saltato l'accordo"

Franco Gianni, che ha seguito la trattativa per la cessione del Napoli, ha fatto chiarezza sull’offerta del gruppo Rizzetta.

Un'offerta da oltre 2,2 miliardi di euro per acquistare il Napoli, ma nessun accordo raggiunto. A ricostruire i dettagli della trattativa con il gruppo Rizzetta è stato l'avvocato Franco Gianni, dello studio Gianni & Origoni, che ha seguito l'operazione per conto della società proprietaria del club. Intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, il legale ha confermato che la cifra discussa durante le settimane di negoziati era sostanzialmente in linea con quella indicata pubblicamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, chiarendo così uno degli aspetti più rilevanti dell'operazione.

Cessione Napoli, Gianni spiega perché la trattativa con Rizzetta è saltata

Nel corso dell'intervento radiofonico, riportato dal sito dell'emittente, Gianni ha precisato che la documentazione relativa all'offerta riportava un importo compreso indicativamente tra 2,25 e 2,26 miliardi di euro. La distanza tra le parti, dunque, non avrebbe riguardato principalmente la valutazione del club, ma le condizioni necessarie per portare a termine l'acquisizione: "Non mi ricordo se erano esattamente 2.260 o 2.250, cambia poco. La cifra era più o meno in linea con quella che ha indicato il presidente. Non si è arrivati a un accordo poi sulle modalità di pagamento e sui tempi di pagamento".