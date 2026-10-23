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Napoli-Roma, Allegri in conferenza: tra poco su Tuttonapoli
La conferenza stampa del tecnico del Napoli, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma
Dopo la vittoria col Bodo, al Maradona arriva la Roma di Gasperini. Giornata di vigilia e quindi di conferenza stampa per il tecnico del Napoli, Max Allegri, che si presenterà alle ore 12.30 nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno per presentare la delicata sfida ai giallorossi. Il tecnico azzurro sarà chiamato anche ad analizzare il momento della squadra e fare il punto sulle condizioni dei giocatori. Appuntamento dunque alle 12.30 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.
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