Caso Allegri, domani relazione Procura al Giudice Sportivo: cosa rischia

Napoli, Allegri rischia squalifica e multa fino a 50mila euro dopo lo sfogo contro la Roma. Attesa per il giudice sportivo.

Lo sfogo di Massimiliano Allegri al termine di Napoli-Roma potrebbe avere conseguenze disciplinari ed economiche per l'allenatore azzurro. Dopo l'espulsione rimediata nel finale della partita, il tecnico è finito sotto osservazione anche per le dichiarazioni pronunciate tra campo, spogliatoi e sala stampa. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la Procura federale trasmetterà domani una relazione al giudice sportivo sulle frasi pronunciate durante e dopo l'incontro. Sarà necessario stabilire quali espressioni siano state effettivamente ascoltate dagli ispettori federali, prima della valutazione dell'ufficio guidato da Gerardo Mastrandrea. Il verdetto è atteso già nella giornata di lunedì, considerando che martedì il campionato di Serie A tornerà in campo. Discorso separato, invece, per le dichiarazioni in sala stampa, sulle quali la Procura potrebbe intervenire successivamente, qualora il giudice sportivo non dovesse pronunciarsi.

Allegri, cosa rischia dopo Napoli-Roma: squalifica e ammenda per le dichiarazioni sulla Champions

Per l'espulsione nel finale contro la Roma, Allegri rischia innanzitutto una giornata di squalifica, salvo eventuali aggravanti contenute nel referto arbitrale. Qualora fossero state riportate espressioni ingiuriose o gravemente irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, potrebbero infatti trovare applicazione le sanzioni più severe previste dall'articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva. A preoccupare è anche lo sfogo successivo alla partita, in particolare la frase: “L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan”. Se la Procura federale dovesse considerare queste parole lesive della regolarità del campionato o dell'imparzialità arbitrale, potrebbe contestare l'articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva. Per un tesserato professionista la norma prevede un'ammenda compresa tra 2.500 e 50.000 euro, con una possibile responsabilità anche del Napoli, che al momento non risulta essersi dissociato dalle dichiarazioni del proprio allenatore. Per questo secondo filone, tuttavia, un'ulteriore squalifica appare meno probabile rispetto a una sanzione economica. Ogni decisione resta subordinata alle valutazioni degli organi competenti.