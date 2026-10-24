Ufficiale Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Gasperini

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie il 4-3-3, Gasperini si affida a Soulé e Malen.

Riflettori puntati sullo stadio Diego Armando Maradona, dove Napoli e Roma si affrontano nell'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri arrivano all'appuntamento dopo il successo in Champions League contro il Bodø/Glimt, ma sono chiamati a invertire la rotta in campionato. La sconfitta per 1-0 contro il Venezia ha lasciato il Napoli a quota 10 punti dopo sette giornate, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Contro i giallorossi servirà una prestazione convincente per accorciare le distanze dalle prime posizioni. Allegri si affida al 4-3-3, con De Bruyne a centrocampo e il tridente formato da Politano, Hojlund e Lang. In difesa spazio a Rafa Marin e Badiashile, complice anche l'assenza dell'ultimo momento di Rrahmani.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Allegri e Gasperini

La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta al Maradona ancora imbattuta in campionato, forte dei 17 punti conquistati nelle prime sette giornate, frutto di cinque vittorie e due pareggi. I giallorossi, reduci anche dal successo europeo contro lo Slovan Bratislava, vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Gasperini deve però rinunciare a Dybala, Koné e Pellegrini e sceglie il 3-4-1-2, con Cristante alle spalle della coppia offensiva Soulé-Malen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka.

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. All. Gasperini.

A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Castro, Molina, Balerdi, Di Nunzio, Lulli, Camara, Rodrigo Mora, Ghilardi.