Tuttonapoli Napoli-Roma, probabili formazioni: Allegri ha scelto il modulo. I ballottaggi

Napoli-Roma, le probabili formazioni: Massimiliano Allegri punta sul 4-3-3 con Hojlund, Gian Piero Gasperini ritrova Malen. Tutti i ballottaggi

Il Napoli torna in campo dopo il successo per 4-3 contro il Bodø/Glimt in Champions League. Sabato 24 ottobre alle ore 18:00, gli azzurri ospiteranno la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Massimiliano Allegri cerca una vittoria per rilanciare la squadra in campionato, mentre Gian Piero Gasperini punta a confermare l'ottimo avvio di stagione dei giallorossi, ancora senza sconfitte.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri si presentano alla sfida dopo aver ritrovato il successo in Champions League contro il Bodø/Glimt, ma con una situazione di classifica decisamente complicata in campionato. La sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia ha lasciato il Napoli fermo a quota 10 punti dopo sette giornate, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La squadra di Allegri è chiamata a ritrovare continuità e soprattutto a recuperare terreno sulle prime posizioni: contro la Roma servirà una prestazione convincente, oltre a un risultato positivo.

Come arriva la Roma

La Roma vive un momento decisamente diverso: i giallorossi hanno raccolto 17 punti nelle prime sette giornate, frutto di cinque vittorie e due pareggi, rimanendo imbattuti in campionato. La squadra di Gasperini arriva inoltre dal successo europeo contro lo Slovan Bratislava e vuole confermare la propria candidatura alle posizioni di vertice. Il tecnico deve però fare i conti con diverse assenze, soprattutto tra centrocampo e attacco, dove mancheranno Dybala, Koné e Pellegrini.

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Milinkovic-Savic tra i pali. Davanti a lui spazio a Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile e Olivera, con Rrahmani che è in dubbio a causa di uno stato influenzale. A centrocampo De Bruyne agirà in cabina di regia qualora Anguissa dovesse vincere nuovamente il ballottaggio con Lobotka, con McTominay a completare il reparto. Davanti torna dal primo minuto Hojlund, con Politano sulla destra e Lang favorito su Giovane per completare il tridente. Restano indisponibili Buongiorno, Favasuli, Neres e Alisson Santos.

Le ultime sulla Roma

Gian Piero Gasperini schiererà il suo classico 3-4-2-1, con Gollini in porta e il terzetto Mancini-N'Dicka-Hermoso in difesa. Sulla corsia destra Lulli è in ballottaggio con Molina, mentre Wesley agirà sulla fascia opposta. In mezzo al campo spazio a Pisilli e De Roon, con Cristante che insidia l'olandese. L'ex Atalanta potrebbe anche essere schierato insieme a De Roon, con Pisilli avanzato sulla trequarti al posto di Rodrigo Mora, accanto a Soulé e con Malen da centravanti. Sono ai box Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Badiashile-Rrahmani 70-30%, Anguissa-Lobotka 55-45%, Lang-Giovane 55-45%

Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Lulli-Molina 55-45%, De Roon-Cristante 55-45%, Mora-Cristante 60-40%

Indisponibili: Svilar, Koné, Dybala, Pellegrini

Le statistiche chiave

Il Napoli ha conquistato appena 10 punti nelle prime sette giornate, sette in meno della Roma, ancora imbattuta. I giallorossi vantano la miglior difesa della Serie A con appena 3 gol subiti, ma anche il secondo miglior attacco con 16 reti e il secondo valore di xG. La squadra di Gasperini si distingue inoltre per l'intensità del pressing: prima per recuperi alti e terza per PPDA. Occhio soprattutto a Malen, autore di 6 gol e primo in Serie A per xG (5,12), contro le 2 reti e gli 1,02 xG di Hojlund. L'olandese registra anche 4,97 tiri e 10,31 tocchi in area per 90 minuti, contro rispettivamente 2,35 e 5,14 del centravanti azzurro. Il Napoli può però contare sulla tradizione favorevole al Maradona: nelle ultime otto sfide casalinghe di campionato contro la Roma non ha mai perso, con quattro vittorie e quattro pareggi.

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