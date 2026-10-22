Retroscena Rizzetta-ADL, spunta il motivo della sua presenza al Maradona
Il capitolo sulla possibile cessione del Napoli si riapre. Rizzetta, che nella scorsa primavera aveva presentato l’offerta di un fondo americano per rilevare il club, è tornato al Maradona su invito diretto di De Laurentiis, che ha voluto riprendere un contatto “de visu”. L’occasione è stata la sfida di martedì con il Bodo/Glimt, vinta 4-3 dagli azzurri. Un segnale che alimenta le indiscrezioni su un possibile passaggio di proprietà, in una stagione in cui il presidente si trova a gestire anche i nodi del mercato e del progetto stadio.
Circa 2 miliardi la cifra richiesta, ipotesi partecipazione accantonata
Secondo quanto riporta Il Mattino, la cifra richiesta da De Laurentiis sarebbe di circa 2 miliardi di euro. Il presidente avrebbe anche aperto a una partecipazione di Rizzetta in società, soluzione che però non sarebbe stata ritenuta opportuna. Resta il dubbio su un possibile nuovo incontro nel pomeriggio di ieri: su questo, scrive il quotidiano, “regge il segreto”. Il quadro, dunque, resta in evoluzione: per ora si tratta di contatti e indiscrezioni, senza alcuna conferma ufficiale sulla trattativa, mentre il Napoli prepara il big match con la Roma di sabato al Maradona.
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