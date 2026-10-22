Retroscena Rizzetta-ADL, spunta il motivo della sua presenza al Maradona

Napoli in vendita? Rizzetta al Maradona su invito di ADL: cifra richiesta di circa 2 miliardi, ipotesi soci accantonata

Il capitolo sulla possibile cessione del Napoli si riapre. Rizzetta, che nella scorsa primavera aveva presentato l’offerta di un fondo americano per rilevare il club, è tornato al Maradona su invito diretto di De Laurentiis, che ha voluto riprendere un contatto “de visu”. L’occasione è stata la sfida di martedì con il Bodo/Glimt, vinta 4-3 dagli azzurri. Un segnale che alimenta le indiscrezioni su un possibile passaggio di proprietà, in una stagione in cui il presidente si trova a gestire anche i nodi del mercato e del progetto stadio.

Circa 2 miliardi la cifra richiesta, ipotesi partecipazione accantonata

Secondo quanto riporta Il Mattino, la cifra richiesta da De Laurentiis sarebbe di circa 2 miliardi di euro. Il presidente avrebbe anche aperto a una partecipazione di Rizzetta in società, soluzione che però non sarebbe stata ritenuta opportuna. Resta il dubbio su un possibile nuovo incontro nel pomeriggio di ieri: su questo, scrive il quotidiano, “regge il segreto”. Il quadro, dunque, resta in evoluzione: per ora si tratta di contatti e indiscrezioni, senza alcuna conferma ufficiale sulla trattativa, mentre il Napoli prepara il big match con la Roma di sabato al Maradona.