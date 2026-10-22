Rizzetta: “Vogliamo creare una polisportiva a Napoli! ADL? Sa bene che io ci sono…”

Matt Rizzetta rilancia il progetto di una polisportiva a Napoli e apre a un possibile coinvolgimento della SSC Napoli, nel rispetto di De Laurentiis.

Il futuro dello sport a Napoli passa anche dall'idea di una polisportiva capace di riunire calcio, basket e altre discipline sotto un unico progetto. A rilanciare questa ambizione è Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket e del Campobasso, che ai microfoni di Delietta Gol, trasmissione in onda su Tele A, ha parlato inizialmente del percorso stagionale della squadra di pallacanestro, per poi soffermarsi sul possibile interesse per la SSC Napoli e sul rapporto con Aurelio De Laurentiis (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni): “Napoli è una piazza che parla di passione, di sport, di cuore. Io sono un sanguigno come i napoletani e anche questa squadra sta dimostrando di avere grandissimo cuore e grande grinta. Stanno rappresentando la piazza come merita”.

Rizzetta e il progetto polisportiva: il rapporto con De Laurentiis

L'obiettivo è ampliare gradualmente il progetto sportivo già avviato con il basket, coinvolgendo altre discipline e puntando a creare una realtà capace di competere anche a livello internazionale: “Progetti futuri? Per il momento siamo a un buonissimo punto con il basket. Stiamo portando avanti un progetto ambizioso e pian piano cercheremo di inserirci in altri ambiti sportivi, ma sempre con i piedi per terra e senza fare il passo più lungo della gamba. Mi piacerebbe riunire lo sport a Napoli. Una piazza internazionale come Napoli merita una polisportiva che può ambire ai traguardi più importanti. Ultimamente Napoli ha dimostrato di essere all’altezza dello sport italiano, poi pian piano di quello europeo e poi nel giro di qualche anno penso anche a livello mondiale”.

Sull'eventuale interesse per il club azzurro, il manager ha ribadito la stima nei confronti di Aurelio De Laurentiis, senza nascondere le proprie ambizioni: “Io ho tantissimo rispetto nei confronti del presidente De Laurentiis. Nell’ultimo anno ho avuto il piacere di conoscerlo, abbiamo passato bellissime serate insieme alla sua famiglia. Come lui sa bene, io ci sono, naturalmente ho un impegno calcistico in un’altra piazza, a Campobasso, e non voglio mancare di rispetto verso una piazza che mi ha dato tanto. Però non nego la mia ambizione di voler costruire una polisportiva a Napoli, è la visione a lungo termine che come gruppo stiamo portando avanti. Faremo di tutto per cercare di unire il calcio con gli altri sport che stiamo portando avanti”. Infine, sulla possibile apertura di De Laurentiis al progetto, Rizzetta ha precisato: “De Laurentiis è propenso? Non lo so, posso solo concentrarmi sul mio gruppo e su me stesso. Noi abbiamo tantissimi impegni in questo progetto, vediamo cosa accadrà in futuro”.