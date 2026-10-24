Rrahmani recuperato in extremis! Ieri non è stato in ritiro: il punto sulle sue condizioni

Amir Rrahmani è stato convocato da Allegri per Napoli-Roma nonostante l'influenza. Il difensore non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina.

Amir Rrahmani figura nell'elenco dei convocati del Napoli per la sfida di oggi contro la Roma, ma le sue condizioni restano da valutare. Il difensore kosovaro è reduce da un attacco febbrile che gli ha impedito di lavorare a pieno regime negli ultimi giorni e difficilmente partirà dal primo minuto al Maradona. Massimiliano Allegri ha comunque deciso di portarlo con la squadra, nella speranza di poterlo avere almeno a disposizione in panchina.

CorSport: "Rrahmani non è al top, ieri non è stato in ritiro"

A fare il punto sulle condizioni del centrale è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che conferma anche la soluzione scelta da Allegri per sostituirlo: "Rotazione classica anche in porta, dunque, così come al centro. Badiashile è pronto a prendere il posto di Rrahmani sul centro-sinistra accanto a Rafa Marin. Non è al top, Amir, reduce dall'influenza: ieri non è stato in ritiro ma è convocato e se riuscirà a recuperare andrà in panchina". La coppia centrale titolare contro la Roma dovrebbe dunque essere composta da Rafa Marin e Badiashile.