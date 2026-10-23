Sorpresa Allegri: possibile stop per un titolarissimo contro la Roma
Allegri sta riflettendo sulla difesa da mandare in campo domani contro la Roma. A rischio c’è Amir Rrahmani, che potrebbe andare in panchina per lasciare spazio a Benoit Badiashile, destinato a fare coppia con Rafa Marín in una retroguardia a quattro. Per il difensore kosovaro si prospetta dunque un possibile turno di riposo, in una gara in cui il tecnico vuole massima solidità contro l’attacco giallorosso.
Rrahmani verso il riposo dopo due prove sotto tono
Riposo possibile dunque anche per i tanti impegni. Il difensore resta un punto di riferimento del reparto, ma il tecnico sembra intenzionato a premiare Badiashile, che ha convinto nelle sue ultime uscite. Il cambio potrebbe anche segnare un ritorno alla difesa a quattro, dopo l’esperimento della linea a tre. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui la scelta definitiva arriverà dopo la rifinitura.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Roma
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro