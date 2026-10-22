Vergara scalpita, subito convocato? La previsione in vista della Roma

Napoli, Vergara vede la Roma: tornato in parte in gruppo, si avvicina alla convocazione per il big match di sabato

Antonio Vergara vede la Roma. Ieri il centrocampista è tornato a lavorare in parte in gruppo e poi ha svolto un lavoro personalizzato in campo. Verrà gestito e monitorato nei prossimi giorni, ma si avvicina il suo ritorno tra i convocati per la partita di sabato al Maradona contro la squadra di Gasperini. Una notizia incoraggiante per Allegri, che sta per ritrovare un altro giocatore di spessore dopo i rientri delle ultime settimane, in un calendario fittissimo che comprende cinque partite in quindici giorni. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Quattro gare di stop, l’ultima presenza il 13 settembre

Il giovane azzurro si era fermato in Nazionale il 6 ottobre contro la Turchia, rimediando una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Ha saltato quattro partite, Villarreal e Bodo in Champions League più Frosinone e Venezia in campionato, e ora è pronto a tornare a disposizione. Il suo rientro sarà ovviamente graduale, per evitare ricadute dopo i recenti casi di altri giocatori azzurri fermati subito dopo il recupero. Lui, intanto, scalpita: l’ultima presenza in campo con il Napoli risale al 13 settembre contro il Bologna, più di un mese fa.