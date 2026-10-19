Adani stronca Allegri: “Da 7 anni non-carriera! Non vi dicono la verità!”

Durissimo attacco di Lele Adani a Massimiliano Allegri nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2

Durissimo attacco di Lele Adani a Massimiliano Allegri nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2. L'ex calciatore e opinionista ha analizzato la crisi del Napoli, distribuendo le responsabilità tra l'allenatore, il direttore sportivo Giovanni Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis e i calciatori: “Non è tutta colpa di Allegri, va divisa con Manna e ADL sulle scelte dopo la ripartenza in seguito al secondo posto. Anche i giocatori sono colpevoli dopo due campionati clamorosi. E Conte aveva avuto ancora più infortuni ed è stato processato. Poi lo specifico sul piano tecnico, se tu scegli Allegri sai che non porta a compimento il percorso di ricostruzione, non l’ha mai fatto.

Allegri ha due carriere: fino al 2019 strepitosa vincendo Scudetti con due grandi squadre, dal 2019 la non carriera perché sono 7 anni che non riesce a svolgere la sua professione con modernità e lavoro quotidiano da campo. Mai arrivato secondo, 5 anni in cui ha allenato e non ha portato a termine il lavoro in base alla qualità allenata. Non è più l’allenatore che può accompagnare una grande squadra ad un livello consono. Lo dice il campo, non io. L’aggravante è: 20 gare 10 sconfitte tra la fine col Milan ed adesso. Chi l’ha scelto doveva saperlo anche se in questo paese non si riporta la verità e non correttezza”