ADL ribadisce fiducia ad Allegri: "Siamo sereni con un uomo di grande esperienza alla guida"

"Il Napoli non è in vendita". Aurelio De Laurentiis risponde senza giri di parole alle indiscrezioni sull'interesse di Matt Rizzetta, patron del Napoli Basket, per l'acquisto della società azzurra. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il presidente ha ricordato come anche in passato siano arrivate proposte molto importanti dall'estero: "Se ci fu una proposta degli arabi anni fa? Furono 3,5 miliardi e la mia risposta fu: 'Ma io devo andare in pensione o mi devo ancora divertire?'".

De Laurentiis: "Ho fatto la gavetta e ho imparato a fare calcio"

ADL ha quindi ribadito la volontà di proseguire il proprio percorso nel mondo del calcio: "Io sapevo fare e so fare il cinema. Il calcio non lo sapevo fare, ma ho fatto la gavetta e ho imparato, ora credo di farlo abbastanza bene, nonostante le difficoltà di un calcio che è vecchio e che andrebbe completamente rivisitato e liberato dal gioco di chi le squadre non le ha ma ci conduce per mano giorno dopo giorno". Una presa di posizione netta che arriva dopo le dichiarazioni dello stesso Rizzetta sulla disponibilità a raccogliere in futuro l'eredità costruita dal presidente azzurro.

ADL difende Allegri e il Napoli: "Bisogna avere pazienza"

De Laurentiis si è soffermato anche sul difficile momento attraversato dalla squadra, invitando l'ambiente alla calma e confermando la fiducia in Massimiliano Allegri: "Noi dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo recuperare gli infortunati, dobbiamo rimanere sereni e tranquilli. Abbiamo un uomo di grande esperienza alla guida e quindi bisognerà avere soprattutto pazienza". Il presidente ha poi aggiunto: "Nella vita si vince e si perde. Ma quando si perde non bisogna buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. Bisogna saper aspettare, riconoscere gli errori e modificare quello che è modificabile, tutti insieme".