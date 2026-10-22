ADL rifiuta 2,2 miliardi, Brambati basito: “È un pazzo! Allora quanto vale il Real?”

Massimo Brambati commenta la presunta offerta da 2,2 miliardi di euro per acquistare il Napoli e il rifiuto di Aurelio De Laurentiis.

Quanto vale davvero il Napoli? È la domanda che si pone Massimo Brambati dopo la notizia dell'offerta da 2,2 miliardi di euro rifiutata da Aurelio De Laurentiis per la cessione del club azzurro. L'ex calciatore e procuratore, intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di Tuttomercatoweb.com, ha espresso forti perplessità sulla valutazione della società e sulla scelta del presidente di non accettare una cifra così elevata: "È un pazzo chi ha offerto tutti quei soldi, ma se è vero è un pazzo anche lui a rifiutare. Vorrei sentire se l'altro conferma. Siamo ben sopra ai costi normali che può avere un club come il Napoli. Ma non è che voglio sminuire il Napoli, ma perché 1 mld è già tantissimo e dobbiamo vedere il valore di altri top club".

Brambati paragona il Napoli alle big europee

L'ex procuratore ha poi messo in discussione la valutazione del club azzurro, chiamando in causa alcune delle principali società europee e le loro infrastrutture: "Rimango basito, anche sull'eventuale rifiuto. Quanto vale allora il Real Madrid se il Napoli vale 2,2 mld? Ha un centro sportivo? Quello del Tottenham e del Chelsea sono delle astronavi, con stadi di proprietà. E cosa valgono loro allora?".