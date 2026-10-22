ADL svela: "Anni fa rifiutai 3,5 miliardi dagli arabi, volevo divertirmi col Napoli"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le voci

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le voci circa una possibile cessione della SSC Napoli: "Il Napoli non è in vendita. Se ci fu una proposta degli arabi anni fa? Furono 3,5 miliardi e la mia risposta fu 'Ma io devo andare in pensione o mi devo ancora divertire?'.

Io sapevo fare e so fare il cinema. Il calcio non lo sapevo fare, ma ho fatto la gavetta e ho imparato, ora credo di farlo abbastanza bene, nonostante le difficoltà di un calcio che è vecchio e che andrebbe completamente rivisitato e liberato dal gioco di chi le squadre non le ha ma ci conduce per mano giorno dopo giorno".