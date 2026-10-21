Alvino: "Siamo di nuovo tutti Allegri! KDB risponde 'obbedisco', McTominay torna Braveheart"

Carlo Alvino esalta il Napoli dopo il Bodo/Glimt: elogi a De Bruyne e Politano, frecciata agli Allegri out e attenzione alla Roma.

Il giornalista Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale "Dillo ad Alvino" su Tele Club, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt, la prima degli azzurri nella Champions League 2026/27: "Siamo di nuovo Allegri. Battuta a vuoto per gli Allegri out, oggi è sicuramente Allegri in e speriamo che lo sia per tutta la stagione. In 90 minuti l'angoscia degli ultimi giorni si è trasformata in pura gioia per il popolo azzurro. Il carattere ritrovato della squadra e l'entusiasmo dei tifosi si sono fusi in quell'alchimia necessaria per ripartire.

E i singoli? Ci sono ottimi segnali. De Bruyne risponde ‘obbedisco’ ai dettami tattici di Allegri con una partita sontuosa, dominante, da vero leader. Politano cancella gli errori del passato nel miglior ruolo possibile, con un gol e un assist al bacio. McTominay torna in versione Braveheart e Anguissa ritrova le sue vecchie geometrie, aspettando uno stato di forma migliore. Bene anche Giovane, che conferma i suoi progressi. Restano sullo sfondo troppe critiche, forse preconcette e pretestuose.

Sabato affronteremo la Roma a Fuorigrotta, una delle favorite assolute per la vittoria del campionato. Se non ci saranno cali di concentrazione, soprattutto in fase difensiva, potremo spegnere finalmente ogni polemica. Senza troppi proclami, per ora ci teniamo stretti i segnali positivi di ieri sera. La nottata non era ancora passata, ma magari sabato sarà l'alba di un nuovo giorno e scopriremo la verità”.