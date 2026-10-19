Allegri difende i giocatori: "Criticati oltremodo! Fiducia in tutti, vanno aiutati"

Allegri difende i giocatori del Napoli dalle critiche, ribadisce la fiducia nella rosa e richiama le valutazioni della società

I giocatori del Napoli vanno difesi e aiutati, anche nei momenti più difficili. È questo uno dei punti portati da Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, prendendo posizione sulle critiche rivolte ad alcuni elementi della rosa azzurra, ribadendo la propria fiducia nei calciatori a disposizione.

Allegri difende la rosa: “Criticati oltremodo, non possiamo buttarne dieci a mare ogni giorno”

In conferenza stampa Allegri ha dichiarato: "I ragazzi stanno facendo bene, mi dispiace che ci siano ragazzi criticati oltremodo, ma fanno parte della rosa e se sono stati scelti dal Napoli significa che dovrebbero essere in condizione di giocare nel Napoli. I giocatori che sono nella rosa vanno difesi e aiutati anche nei momenti difficili, altrimenti... Ma devono stare tranquilli, hanno tutti la mia fiducia, altrimenti dobbiamo buttarne a mare ogni giorno dieci perché uno gioca male lo buttiamo?".

Infine, un richiamo alle valutazioni fatte dalla società: "Poi il mercato è chiuso, non è che possiamo cambiarne ogni giorno dieci. La società ha fatto valutazioni sulla rosa e non è che se uno ha un momento in più di difficoltà deve essere buttato in mare. Serve rialzare la testa e dimostrare che si può stare nel Napoli".