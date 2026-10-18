Futuro Allegri, Schira: “Risultati da esonero, una grande squadra già fuori da tutto?”

Dopo il ko contro il Venezia, Nicolò Schira boccia il rendimento del Napoli e solleva dubbi sul futuro di Massimiliano Allegri.

Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più in discussione dopo la sconfitta del Napoli contro il Venezia. A intervenire è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che in un intervento su YouTube esprime un giudizio severo sul rendimento degli azzurri e non esclude che i risultati possano mettere a rischio la posizione dell’allenatore: “Il Napoli ha resuscitato il Venezia. Ha creato occasioni, sbagliato un rigore, ma è poca roba. Esonero Allegri? I risultati sono da esonero. Il Napoli è una grande squadra, è già fuori dalla lotta Scudeto e faticherà ad entrare nelle prime 3-4 e lo spogliatoio è una polveriera”. Schira contesta anche la prestazione offerta al Penzo e le scelte iniziali del tecnico: “Per un’ora il Napoli è stato impalpabile, ha esagerato col turnover e si è svegliato l’ultima mezz’ora ma il primo tempo è stato da sbadigli. Oggi rischia già di essere lontana da 4-5 squadre”.

Schira critica Allegri: “Su Lucca non puoi più insistere”

Nel mirino del giornalista finiscono anche la gestione di alcuni calciatori e le scelte legate alla loro condizione fisica. Schira ritiene che Allegri debba rivedere alcune decisioni, a partire dall’impiego di Lucca, e sottolinea i rischi legati al rientro affrettato degli infortunati: “Su Lucca non puoi più insistere, poi Alisson veniva da infortunio e gioca tanto 40 minuti e si rifà male, così come Anguissa che torna con fretta e ci sono ricadute. L’alibi è il mercato, lui può aggrapparsi alla richiesta di Gabriel Jesus, ma per il resto pensava di farla rendere di più”.