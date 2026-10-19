Alvino: "Gira una voce in città su Allegri, voglio subito smentirla!"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a OttoChannel alla trasmissione Salotto Azzurro del momento che sta vivendo il Napoli in stagione: "Allegri non ha giornalisti amici a Napoli. Gira questa voce ma voglio smentirla. Ha più nemici, termine forte e forse anche improprio, comunque ha più gente pronta a puntare il dito contro che amici, una voce che voglio spegnere sul nascere. Non c'è un sito, una tv o un giornale che non abbia fatto critiche e quindi respingo con forza questa prima voce.

Giornalisti amici a Napoli Allegri non ne ha. Nel primo tempo ci siamo addormentati, nella ripresa il Napoli si è svegliato e allora mi domando, perché non farli subito i cambi? Prima vai sotto con un erroraccio di Lucca e Rrahmani e solo dopo sono entrati gli altri. Ecco, questa è la critica che voglio muovere all'allenatore del Napoli".