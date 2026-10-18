Alvino: "I numeri sono utili solo in tv, gli 11 messi in campo cosa fanno?”
Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel per commentare la sconfitta del Napoli a Venezia
Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel durante "Salotto azzurro" commentando la sconfitta del Napoli a Venezia: “Continuate a puntare l'indice sul sistema di gioco, sul modulo, sulla difesa a 3. Io credo che questi numeri siano utili solo nei salotti televisivi. Voglio lanciare un sasso: la responsabilità di un allenatore sta nel saper ben organizzare la squadra che scende in campo. Se ha peccato nell'organizzazione, gli 11 che stanno in campo che fanno? Io torno alla battuta di Pesaola: 'Io li metto bene in campo, ma questi si muovono’”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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