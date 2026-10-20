Alvino: "Parlando troppo di moduli abbiamo dimenticato chi siamo! Napoli vince con l'anima"
Il giornalista Carlo Alvino nel giorno della sfida contro il Bodo/Glimt di Champions è intervenuto a Teleclub: "Stasera non è una serata come le altre. Le luci della Champions League tornano a illuminare Fuorigrotta e, quando quella musica risuona al Maradona, il resto del mondo deve rimanere fuori.
A forza di parlare di moduli, di 4-3-3, di braccetti difensivi, rischiamo di dimenticare una cosa fondamentale: chi siamo noi. Il Napoli non ha mai vinto per la lavagna tattica, ha sempre vinto per la sua anima.
Abbiamo vinto quando la città e la squadra si sono fuse in un unico, gigantesco battito cardiaco colorato d'azzurro. E la mia, badate bene, non è retorica: è un richiamo alle origini del tifo napoletano".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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