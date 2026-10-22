Auriemma: “Il Napoli vive di sprazzi, con poco entusiasmo! Ha preso 3 gol dal Bodo…”

Raffaele Auriemma analizza il 4-3 del Napoli contro il Bodo/Glimt: elogi per De Bruyne, McTominay e Politano, ma restano i dubbi per i tre gol subiti.

Il successo per 4-3 contro il Bodo/Glimt in Champions League non basta a dissipare le perplessità sul Napoli di Massimiliano Allegri. Nonostante i segnali incoraggianti arrivati da alcuni singoli, la squadra continua a mostrare un rendimento discontinuo, alternando momenti di qualità a passaggi a vuoto. È questa l'analisi di Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A, che ha evidenziato i limiti degli azzurri pur riconoscendo i meriti dei protagonisti della serata europea.

Auriemma: elogi a De Bruyne, McTominay e Politano, ma pesano i tre gol subiti

Nel suo commento, il giornalista ha sottolineato soprattutto la mancanza di continuità nella prestazione del Napoli, soffermandosi poi sulle note positive emerse dalla gara contro i norvegesi: “Il Napoli vive di sprazzi, con poco entusiasmo. Quando decide di spingere sull’acceleratore lo sa fare. Ha ritrovato i gol di McTominay, i suoi primi due gol in questa stagione. De Bruyne è stato un grande ispiratore contro il Bodo/Glimt, Politano sugli scudi con un gol meraviglioso e un assist altrettanto bellissimo per McTominay, però hai subito tre gol…”. Gli elogi per le giocate offensive, dunque, si accompagnano a una critica precisa: la fragilità difensiva resta un aspetto da correggere.