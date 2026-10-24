Avvistato a Napoli, Pioli vuole tornare in sella: "Macché bollito! Voglio dimostrarlo in Italia"

Stefano Pioli parla del suo futuro dopo l'addio alla Fiorentina: il tecnico vorrebbe ripartire dall'Italia, pur avendo ricevuto diverse proposte dall'estero.

Attualmente svincolato dopo la conclusione dell'esperienza alla Fiorentina, Stefano Pioli è pronto a tornare in panchina. L'ex tecnico di Milan, Inter e Lazio, recentemente avvistato anche a Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport delle prospettive per il suo futuro: "Prendo in considerazione anche l'estero, però mi piacerebbe restare in Italia. Vorrei dimostrare qualcosa qui. Ho ricevuto tante offerte da fuori, ma non da Spagna, Inghilterra e Francia. In Italia qualcosina ma non di così forte". Pioli ha lasciato la Fiorentina dopo l'esonero del novembre 2025, rinunciando successivamente a un anno di contratto attraverso una risoluzione consensuale.

Pioli: "Mi sento giovane dentro e ancora in grado di dare tanto"

Il tecnico ha risposto anche a chi considera ormai concluso il ciclo della sua generazione di allenatori: "Non sono affatto bollito. È vero che l'ultima esperienza è andata male, ma mi sento giovane dentro e ancora in grado di dare tanto. Certo, il calcio è così, i social assegnano etichette emotive. Bastano due vittorie e non sei più bollito". Pioli ha inoltre raccontato la recente visita agli allenamenti del Como di Cesc Fabregas: "Cesc è molto intelligente, farà una grande carriera".