Bargiggia: “La lobby degli amici di Allegri la smetta di difenderlo! Rovinate il calcio italiano!”

Il giornalista Paolo Bargiggia critica duramente Massimiliano Allegri dopo le difficoltà del Napoli: nel mirino le idee tattiche del tecnico.

Paolo Bargiggia attacca Massimiliano Allegri e chi continua a sostenerlo nonostante le difficoltà del Napoli. Il giornalista ed esperto di mercato, attraverso i propri canali social, lancia un duro appello contro quella che definisce la “lobby” degli ex dirigenti, degli opinionisti e degli amici dell’allenatore, accusandola di giustificare un calcio legato a idee ormai superate: “Per il bene del calcio italiano voglio fare un appello a tutti: basta difendere Massimiliano Allegri e gli allenatori come lui. Basta trovare delle giustificazioni ad un allenatore che a chi capiva poco poco di calcio era chiaro che non si fosse aggiornato, che fosse portatore di idee vecchie in un calcio, come tutti i settori della vita, che cambiano alla velocità della luce. Possibile mai che Luis Enrique a Roma, Fabregas al Como che ha dato una lezione a tutti e ora Amorim, allenatori giovani e stranieri che vengono massacrati mentre la lobby degli ex dirigenti, degli opinionisti, degli amici di Allegri lo difende? Per me dovrebbero nascondersi dopo quello che hanno dichiarato. Io non ce l’ho con Allegri, ma io queste chiavi di lettura ve le do da tempo”.

Bargiggia: “Il Napoli è allenato da un tecnico che non ha idee”

Nel suo intervento, Bargiggia allarga il discorso alle condizioni della squadra azzurra, sostenendo di averne evidenziato le criticità già prima dell’arrivo di Allegri: “Sia su Allegri che sul Napoli, che con i due anni di lacrime e sangue di Conte aveva una squadra vecchia e sarebbe andato in difficoltà. Io non lo dicevo per giustificare l’allenatore che sarebbe venuto, perché ai tempi neanche si sapeva che sarebbe arrivato Allegri. Io facevo un discorso di prospettiva”. Il giornalista contesta poi le giustificazioni legate all’età e all’usura della rosa, ricordando come in estate il Napoli fosse considerato l’anti-Inter. “Adesso tutti danno la giustificazione ad Allegri sul mercato e la squadra vecchia. Queste sono minuzie. Tu puoi anche perdere, ma devi guardare i segnali che vanno oltre il risultato. Continuate a difendere Allegri dicendo che la squadra è logora. Poi, però, quest’estate dicevate che il Napoli era l’anti-Inter. È invecchiata negli ultimi due mesi? No, il Napoli è allenato da un tecnico che non ha idee, che non riesce a sopperire a una squadra giocando in maniera coraggiosa, offensiva, difendendosi con il pallone. No, qui siamo allo stress totale di calciatori già usurati che devono rincorrere gli avversari o ripartire da 80 metri. Continuate a difendere Allegri e continuate a fare il male del calcio italiano”.