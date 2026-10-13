8 o 10? Boban: “De Bruyne a questa età è più un 10. Bisogna capire dove lo mette Allegri"

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Zvonimir Boban analizza il ruolo di De Bruyne in Villarreal-Napoli e i possibili moduli scelti da Allegri.

Nel prepartita di Villarreal-Napoli, ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore Zvonimir Boban ha analizzato la posizione che Kevin De Bruyne potrebbe occupare nello schieramento di Massimiliano Allegri. L'ex centrocampista ha sottolineato come le caratteristiche del belga possano incidere sull'assetto tattico degli azzurri: “È un 8 e un 10, a questa età è più un 10. Non gli piace lavorare troppo, logicamente, difensivamente. Lì deve trovare un equilibrio”.

Boban sul ruolo di De Bruyne: le differenze tra 3-4-1-2 e 3-5-2 del Napoli

Boban si è poi soffermato sulle possibili interpretazioni del modulo scelto da Allegri, spiegando come la posizione di De Bruyne possa modificare anche i compiti degli altri giocatori offensivi: “Bisogna vedere come veramente li ha disposti Allegri, se è un 3-4-1-2 o un 3-5-2. Poi dei numeri parliamo, perché questa è la tattica. È giusto che poi lui non vuol parlare... ma noi dobbiamo farlo anche per definire la squadra. Se De Bruyne è dietro le due punte, allora Giovane diventa quasi una seconda punta e siamo in 3-4-1-2. Se è invece un mezzala con McTominay, con Gilmour in mezzo, siamo in 3-5-2. Insomma, bisogna vedere dove lo mette, perché non è chiaro, lo vedremo dopo 5”.