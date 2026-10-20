Bucciantini: “Non ha senso parlare di mercato! E’ lo stesso Napoli arrivato 2º con 76 punti, non 10º”

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista, è intervenuto nel corso di "Ne parliamo il lunedì", trasmissione in onda su Canale 8, soffermandosi sul momento difficile attraversato dal Napoli e sulle responsabilità della squadra di Massimiliano Allegri. Bucciantini ha respinto l'idea di attribuire le difficoltà attuali al mercato, ricordando i risultati ottenuti dagli azzurri nelle ultime stagioni e sottolineando come la qualificazione alla prossima Champions League rappresenti ormai il traguardo principale.

Bucciantini sul Napoli: "Non ha senso parlare del mercato!"

"L’anno scorso hanno fatto mercato per due squadre in pratica, addirittura per due moduli. Alcuni non riescono neanche a metterli in campo. Però ora non si può parlare di mercato, anche senza farlo vieni da due anni con 80 punti di media. Ne hai fatti 76, mica 45 e non l’hai migliorata. Hai fatto secondo ma male in Europa. Non partivi dall’ottavo posto o decimo come fatto Conte, ma dal primo o secondo. Non ha senso parlare del mercato! L’obiettivo è la zona Champions, mi sembra ormai chiaro".