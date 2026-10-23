Buscaglia: “De Bruyne imprescindibile, vede spazi che non esistono e Allegri ha bisogno di lui”

Il giornalista analizza la vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt in Champions e sottolinea l'importanza di Kevin De Bruyne per il gioco di Allegri.

La vittoria in Champions League contro il Bodo/Glimt riaccende il dibattito sulle prospettive del Napoli di Massimiliano Allegri e sulla possibilità che gli azzurri siano davvero in ripresa. A Maracanà, trasmissione in onda su Tuttomercatoweb.com, il giornalista e telecronista di Dazn Ricky Buscaglia ha analizzato le difficoltà della squadra, soffermandosi soprattutto sulla costruzione del gioco e sulla necessità di avere un giocatore con le caratteristiche di Kevin De Bruyne.

Buscaglia spiega perché De Bruyne è fondamentale per Allegri

Secondo Buscaglia, il Napoli ha bisogno della qualità e della visione di gioco del centrocampista belga per superare le difficoltà nella gestione del pallone e trovare maggiori soluzioni in verticale: “Al Napoli di Allegri mancano i tempi, né Lobotka né Gilmour vedono la palla per andare in verticale. È un Napoli che deve giocare con De Bruyne, che vede spazi dove non esistono. E Allegri ha bisogno di questo ora”, ha dichiarato il giornalista. Un'analisi che mette in evidenza il peso dell'ex Manchester City negli equilibri azzurri: la sua capacità di leggere in anticipo le situazioni e individuare linee di passaggio apparentemente inesistenti può rivelarsi decisiva per dare imprevedibilità alla manovra e aiutare Allegri a rendere più efficace il gioco della squadra.