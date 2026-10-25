Calamai: “Allegri non fa più la differenza! Rifletta sul suo lavoro e non cerchi fantasmi ovunque”

Luca Calamai critica Massimiliano Allegri dopo il 3-3 tra Napoli e Roma: nel mirino la gestione dei vantaggi, i cambi e le difficoltà della squadra.

Il pareggio per 3-3 contro la Roma lascia aperti interrogativi sulla gestione del Napoli da parte di Massimiliano Allegri. Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il giornalista Luca Calamai punta il dito contro il tecnico azzurro, criticandone le scelte e l'incapacità di mantenere il controllo della partita dopo essere passato in vantaggio. Secondo Calamai, nonostante il progressivo recupero degli uomini a disposizione dopo l'emergenza infortuni, la squadra continua a mostrare limiti che chiamano in causa direttamente l'allenatore: “Napoli-Roma non ha tradito le attese. Gol, emozioni, tante storie e una sana dose di polemiche. Sono rimasto ancora una volta deluso da Allegri e da come non sia stato capace di gestire le situazioni di vantaggio. Max non fa più la differenza. I cambi sono banali e, nonostante il suo gesticolare, la squadra si abbassa troppo appena passa in testa. Insomma, non lo segue come dovrebbe. L’emergenza infortuni sta passando in casa partenopea. Ora serve la mano dell’allenatore, lo ricordo, uno dei più pagati della Serie A. Non so come si potrà sviluppare il rapporto tra Allegri e De Laurentiis. Ma o Max torna Max oppure vedo inevitabile il divorzio a fine stagione”.

McTominay e De Bruyne convincono, ma Calamai avverte Allegri

Nel suo commento, Calamai individua anche alcuni segnali positivi per il Napoli, a partire dalla prestazione di Scott McTominay, apparso in grande crescita, e dalla soluzione tattica che vede Kevin De Bruyne impiegato da regista. Restano, però, le perplessità sulla gestione della squadra e sulle proteste del tecnico per l'espulsione rimediata nel finale della gara contro la Roma. Pur riconoscendo ad Allegri le ragioni per chiedere chiarimenti sull'episodio, il giornalista lo invita a concentrarsi sulle proprie responsabilità: “Nel frattempo ci godiamo in casa Napoli le prodezze di un McTominay che sembra tornato addirittura più forte di prima e il De Bruyne regista. Una soluzione che può funzionare. Tornando ad Allegri, ha ragione a lamentarsi per l’espulsione. Orsato dovrebbe spiegare il perché di quel cartellino rosso. Il tecnico partenopeo, però, non vada a cercare fantasmi ovunque. E rifletta sul suo lavoro”.