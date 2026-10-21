Corbo critica Anguissa: "Da tempo è solo il ricordo del centrocampista degli scudetti"

Antonio Corbo critica la prestazione di Frank Anguissa contro il Bodo/Glimt: è ancora lontano dai livelli mostrati nelle stagioni degli scudetti.

Nel suo editoriale sulle pagine de La Repubblica, Antonio Corbo si sofferma anche sulla prova di Frank Anguissa, tornato a disposizione di Massimiliano Allegri e utilizzato nella vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt. Il giudizio del giornalista sul rendimento del centrocampista camerunese è piuttosto severo: "L'idea di Anguissa era ottima in partenza per rientrare nel copione di Allegri, ma quale Anguissa? Da tempo è il ricordo del centrocampista che ha controfirmato gli scudetti azzurri".

Corbo: "La fiducia di Allegri è pari alla pazienza"

Corbo sottolinea quindi la fiducia che Massimiliano Allegri continua a riporre nel centrocampista, evidenziando però come sia necessario un cambio di passo nelle prossime partite: "La fiducia di Massimiliano Allegri è pari alla pazienza. Non può certo proseguire con Anguissa che si fa anche ammonire". Una prestazione, dunque, che secondo l'editorialista non ha ancora restituito al Napoli il giocatore determinante ammirato nelle stagioni dei successi azzurri.