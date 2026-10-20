Cruciani difende ADL: “I tifosi del Napoli dovrebbero baciargli i piedi”

Giuseppe Cruciani difende De Laurentiis al podcast Numer1 e attacca duramente chi critica il mercato del Napoli.

Giuseppe Cruciani si schiera apertamente dalla parte di Aurelio De Laurentiis e attacca duramente chi critica il presidente del Napoli per le scelte di mercato. Nel corso del podcast Numer1, il giornalista ha difeso il patron azzurro, sostenendo che i tifosi e gli addetti ai lavori dovrebbero riconoscere maggiormente i meriti della sua gestione, anziché concentrarsi sugli errori dell'ultima campagna acquisti: “La squadra ha dei limiti, ma tutti se la prendono col mercato di De Laurentiis. I critici, a Napoli, di De Laurentiis si dovrebbero vergognare. Dovrebbero baciare i piedi a De Laurentiis. Ogni metro che fa De Laurentiis, dovrebbe esserci uno stuolo di giornalisti e tifosi napoletani che gli baciano il culo. Non troveranno mai più un presidente come lui”.

Mercato Napoli, Cruciani: “Critiche ridicole, tutti sapevano che avrebbe fatto poco”

Il giornalista ha poi ridimensionato le polemiche sugli investimenti della società, riconoscendo gli errori commessi ma sottolineando come fossero note le intenzioni del club sul mercato. “Ora criticano il mercato, ma non era un mistero. L'anno scorso ha sbagliato il mercato, ma succede, capita a tutti. Questa critica nei confronti del mercato mancato è ridicola. Tutti sapevano che avrebbe fatto poco mercato”.