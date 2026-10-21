Cucciari: “Basta giustificare tutto col mercato! La vittoria col Bodo può dare la scossa”

Alessandro Cucciari analizza la vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt, le difficoltà di Allegri e la sfida alla Roma.

La vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione degli azzurri, ma le difficoltà della squadra non possono essere attribuite esclusivamente al mercato. Ne è convinto Alessandro Cucciari, ex calciatore e allenatore, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio durante la trasmissione "Maracanà". Secondo Cucciari, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri possiede qualità importanti e deve trovare maggiore continuità, soprattutto contro le avversarie meno quotate. Il successo in Champions League potrebbe però aver restituito entusiasmo al gruppo proprio alla vigilia della delicata sfida contro la Roma.

Partendo dalle gare delle italiane in Champions League, che vittoria è stata quella del Napoli contro il Bodo/Glimt?

“Il fatto è che i risultati del Napoli troppo spesso si giustificano con il mancato mercato, ma la squadra ha un valore importante. Se non sta rendendo come ci si aspettava, è perché qualche problema c'è. Le difficoltà, peraltro, sono sorte principalmente contro le piccole squadre, ultima quella contro il Venezia. Ieri, comunque, è stata una buona vittoria e chissà che non possa funzionare un po' da scossa per il gruppo. Detto questo, ci può stare che, quando si cambia allenatore, i calciatori possano metterci un po' per adattarsi alle esigenze del tecnico”.

È un buon viatico in vista della partita contro la Roma?

“La Roma in questo momento gioca sulle ali dell'entusiasmo. Sicuramente questa partita è capitata ad hoc per il Napoli perché, come detto, ha dato una scintilla di adrenalina. Era fondamentale prima di affrontare la Roma, che è una delle squadre più difficili da arginare”.

Il Milan potrebbe perdere Goncalo Ramos per alcune partite. Sarebbe giusto puntare su Camarda?

“Sono obbligati. Io però ci punterei a prescindere, perché parliamo sempre dei giovani e, se c'è la possibilità di dargli spazio, diamoglielo. Sono assolutamente a favore”.