De Maggio: "Chiedere scusa? No, Allegri è la garanzia! Lucca ha qualità…”
Valter De Maggio ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal del momento che sta vivendo in stagione il Napoli dopo il ko contro il Venezia: "Io non cambio idea, Allegri è la garanzia del Napoli. Lucca? Ha qualità ma l'ambiente Napoli non gli sta facendo bene. Per me ridurre tutto a loro due è un grande errore.
Se vogliamo parlare in modo lungimirante, bene, ma voi veramente credete che Allegri e Lucca siano i problemi del Napoli? Io su Allegri non mi sposto di un centimetro, Allegri è la garanzia, De Laurentiis sapeva che c'era bisogno di un allenatore come lui e il club resta convinto che alla fine la scelta pagherà. Allegri dunque è blindatissimo".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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Copertina Da 0 a 10: la spettrale parola ‘esonero’, l’abiura scioccante di Allegri, ADL in versione pensionato e l’esperimento sociale di Lucca di Arturo Minervini
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