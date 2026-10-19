De Maggio: "Chiedere scusa? No, Allegri è la garanzia! Lucca ha qualità…”

Valter De Maggio ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal del momento che sta vivendo in stagione il Napoli dopo il ko contro il Venezia: "Io non cambio idea, Allegri è la garanzia del Napoli. Lucca? Ha qualità ma l'ambiente Napoli non gli sta facendo bene. Per me ridurre tutto a loro due è un grande errore.

Se vogliamo parlare in modo lungimirante, bene, ma voi veramente credete che Allegri e Lucca siano i problemi del Napoli? Io su Allegri non mi sposto di un centimetro, Allegri è la garanzia, De Laurentiis sapeva che c'era bisogno di un allenatore come lui e il club resta convinto che alla fine la scelta pagherà. Allegri dunque è blindatissimo".