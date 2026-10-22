Dia: “Bello rovinare la festa scudetto del Napoli! Volevo segnare e zittire tutti!”

L'attaccante è tornato sul gol segnato con la Salernitana al Maradona nel 2023, che rinviò la festa scudetto degli azzurri.

Il gol di Boulaye Dia contro il Napoli nel 2023 è rimasto nella memoria dei tifosi della Salernitana, perché contribuì a rinviare la festa scudetto degli azzurri. L'attaccante, oggi in prestito al Rennes dalla Lazio, è tornato su quell'episodio in un'intervista a Diretta.it, spiegando le motivazioni che lo spinsero a cercare la rete in una partita dal significato particolare per entrambe le tifoserie: “Per me è stato un gol come un altro. Tanto sarebbero diventati campioni comunque, era solo questione di giorni. Non è che avevamo vinto il campionato noi. Era più per il contesto, per i tifosi e per la rivalità. Prima di entrare in campo vedevo la festa nello stadio e mi sono detto: "Sarebbe bello segnare un gol per far stare zitti tutti", tutto qui”.

Dia e la festa di Salerno: “Per loro è stato un gran momento”

Il pareggio del Maradona ebbe un'eco importante anche al ritorno della squadra a Salerno, dove i tifosi accolsero i granata con fumogeni e festeggiamenti. Un entusiasmo che coinvolse anche i calciatori, come ricordato dallo stesso Dia: “Sì, certo! Abbiamo visto i tifosi al nostro rientro a Salerno, ci hanno accolto con i fumogeni, hanno fatto festa. Per loro è stato un gran momento, quindi eravamo felici anche noi”. L'attaccante ha però escluso che quella rete sia tra le più importanti della sua carriera, ricordando altri traguardi personali: “No. Del resto ho segnato ai Mondiali e in una semifinale di Champions League. Ci sono stati gol più importanti per me, anche perché a Napoli alla fine non abbiamo vinto. Mi ricordo ad esempio un gol decisivo contro l'Hellas Verona all'ultimo minuto per la vittoria. Per Salerno rovinare la festa ai rivali è stato bello, ma personalmente non è stato tra i più importanti”.