Gattuso: “Con pochi soldi fatto un bel mercato, proviamo a restare in alto”
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Gennaro Gattuso, dopo la roboante vittoria della sua Lazio a Torino contro la Juventus per 0-3, è intervenuto in conferenza stampa analizzando l'ottimo lavoro effettuato dalla società e le prospettive stagionali. Ecco un estratto interessante delle sue parole:
"Se pensiamo a gara dopo gara, possiamo sorprendere e restare in alto. Non ci siamo abituati ma ci proviamo. In estate il club con pochi soldi ha fatto un bel mercato, prendendo bravi giocatori ma soprattutto persone perbene che volevano fortemente venire alla Lazio"
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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