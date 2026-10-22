Del Genio: "Si difende troppo, serve pressing! Ma bravo Allegri sugli infortuni..."
Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione per commentare il momento del Napoli, alla vigilia del big match con la Roma e dopo il 4-3 al Bodo/Glimt in Champions League. Al centro dell’analisi le scelte di Allegri e le condizioni di una squadra che ha ritrovato punti e fiducia.
"Non sto dicendo che è tutto risolto dopo l'ultima vittoria, attenzione. Anche se il Napoli batte la Roma, aspettiamo. Magari dieci partite possono essere indicative. Ecco, mi aspetto un bilancio diverso dalle prossime dieci. Ma abbiamo capito che più il Napoli attacca più ha possibilità di vincere perché i nostri non sono cecchini e quindi bisogna creare comunque tanto per segnare tanto. A volte difendiamo troppo, dobbiamo difendere per meno tempo. Serve pressione alta e invece ogni tanto Napoli resta un po' bloccato. Allegri non si è mai lamentato degli infortuni, è vero, e parla solo di quelli che ha. Da questo punto di vista la sua è una comunicazione corretta. Fa bene. Dà valore a chi c'è".
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